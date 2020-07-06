عبدالحسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس آخرین سرشماری زنبورستان ها که مهر ماه سال گذشته انجام شد، شهرستان بهار ۹ هزار و ۸۵۰ کلنی زنبور عسل دارد که میزان تولید به ازای هر کندو حدود ۱۳ کیلوگرم پیش بینی می‌شود.

وی افزود: توسعه صنعت زنبورداری در شهرستان بهار می‌تواند اشتغال زایی مناسبی را برای جوانان ایجاد کند و به لحاظ انجام عملیات گرده افشانی توسط زنبور عسل سبب رونق کشاورزی و تقویت محیط زیست شود.

اکبری بر ضرورت خروج پرورش زنبور عسل از تولید تک محصولی به چند محصولی تاکید کرد و گفت: زنبور عسل علاوه بر تولید عسل تولیدات دیگری مانند ژل رویال، گرده گل، بره موم، موم، زهر و نیش زنبور عسل را دارد و توجه به این فرآورده‌ها نقش بسزایی در افزایش درآمد زنبورداران خواهد داشت.

وی اظهار کرد: برنامه ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در شهرستان بهار در تولید و جمع آوری ژل رویال، پرورش ملکه، موم و بره موم، افزایش تولید کیفی عسل، بسته بندی محصول و غیره باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی بهار گفت: عمده ترین مشکلات زنبورداران در حال حاضر وجود عسل‌های تقلبی در بازار، تغییرات محیطی، وزش بادهای موسمی و بروز بیماری‌های ناشناخته است