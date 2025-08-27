  1. استانها
  2. گلستان
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۵۷

وزیر جهاد کشاورزی به گلستان سفر می‌کند

گرگان-غلامرضا نوری قزلجه، وزیر سازمان جهاد کشاورزی، روز پنجشنبه به استان گلستان سفر می‌کند تا در مراسم افتتاح متمرکز ۶۲ پروژه کشاورزی به مناسبت هفته دولت شرکت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای گرامیداشت هفته دولت و با هدف توسعه و ارتقا بخش کشاورزی استان گلستان، غلامرضا نوری قزلجه، مسئول سازمان جهاد کشاورزی، روز پنجشنبه به استان گلستان سفر خواهد کرد.

نخستین برنامه وی ساعت ۲۲ شامگاه پنجشنبه در سالن اجتماعات استانداری، جلسه شورای اداری استان برگزار خواهد شد.

در این سفر دو روزه، ۶۲ پروژه مختلف کشاورزی که توسط سازمان جهاد کشاورزی اجرا شده‌اند، به صورت متمرکز افتتاح می‌شوند.

مراسم افتتاحیه با حضور وزیر جهاد کشاورزی در شهر گنبدکاووس برگزار خواهد شد و پروژه‌ها شامل طرح‌های زیرساختی، مکانیزاسیون کشاورزی، بهبود بهره‌وری منابع آب و توسعه کشت‌های نوین خواهد بود.

این پروژه‌ها نقش مهمی در رونق تولیدات کشاورزی و افزایش اشتغال در منطقه ایفا خواهند کرد.

