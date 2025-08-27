به گزارش خبرنگار مهر، در راستای گرامیداشت هفته دولت و با هدف توسعه و ارتقا بخش کشاورزی استان گلستان، غلامرضا نوری قزلجه، مسئول سازمان جهاد کشاورزی، روز پنجشنبه به استان گلستان سفر خواهد کرد.
نخستین برنامه وی ساعت ۲۲ شامگاه پنجشنبه در سالن اجتماعات استانداری، جلسه شورای اداری استان برگزار خواهد شد.
در این سفر دو روزه، ۶۲ پروژه مختلف کشاورزی که توسط سازمان جهاد کشاورزی اجرا شدهاند، به صورت متمرکز افتتاح میشوند.
مراسم افتتاحیه با حضور وزیر جهاد کشاورزی در شهر گنبدکاووس برگزار خواهد شد و پروژهها شامل طرحهای زیرساختی، مکانیزاسیون کشاورزی، بهبود بهرهوری منابع آب و توسعه کشتهای نوین خواهد بود.
این پروژهها نقش مهمی در رونق تولیدات کشاورزی و افزایش اشتغال در منطقه ایفا خواهند کرد.
