به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق برنامهریزیهای انجام شده، سرشماری از زنبورستانهای استان از تاریخ پنجم مهرماه آغاز میشود و تا هفدهم همین ماه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به آخرین آمار به دست آمده از سرشماری سال گذشته گفت: در حال حاضر بیش از سههزار و ۵۲۵ زنبورستان در سطح استان فعال هستند که زمینه اشتغال حدود دو هزار نفر را فراهم کردهاند. این زنبورستانها سالانه بیش از هفتهزار و ۱۰۰ تن عسل تولید میکنند و بخش مهمی از اقتصاد کشاورزی استان را به خود اختصاص دادهاند.
کریمی افزود: استان کرمانشاه رتبه پنجم کشور در زمینه تولید عسل را به خود اختصاص داده و علاوه بر عسل، محصولات جانبی متنوعی نیز در زنبورستانهای این استان تولید میشود. به گفته وی، میزان تولید این محصولات در سال گذشته شامل ۷۰ کیلوگرم ژل رویال، ۳۴ هزار و ۵۴۷ کیلوگرم گرده گل، ۱۶۴ هزار کیلوگرم موم، ۹ هزار و ۱۲۴ کیلوگرم بره موم و یک کیلوگرم زهر عسل بوده است.
رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به شهرستانهای فعال در حوزه زنبورداری اشاره کرد و گفت: شهرستانهای صحنه و کنگاور از مهمترین قطبهای تولید عسل در استان به شمار میروند و سهم قابل توجهی در تولیدات استان دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با تشکیل زنجیره تولید عسل و توسعه صنایع تبدیلی وابسته به این محصول ارزشمند، میتوان آیندهای درخشان برای زنبورداری در استان کرمانشاه متصور بود و زمینه رونق هرچه بیشتر تولید و اشتغال در این بخش فراهم خواهد شد.
