۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲

آغاز سرشماری زنبورستان‌های کرمانشاه از پنجم مهر

کرمانشاه- رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از آغاز سرشماری زنبورستان‌های این استان از پنجم تا هفدهم مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، سرشماری از زنبورستان‌های استان از تاریخ پنجم مهرماه آغاز می‌شود و تا هفدهم همین ماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به آخرین آمار به دست آمده از سرشماری سال گذشته گفت: در حال حاضر بیش از سه‌هزار و ۵۲۵ زنبورستان در سطح استان فعال هستند که زمینه اشتغال حدود دو هزار نفر را فراهم کرده‌اند. این زنبورستان‌ها سالانه بیش از هفت‌هزار و ۱۰۰ تن عسل تولید می‌کنند و بخش مهمی از اقتصاد کشاورزی استان را به خود اختصاص داده‌اند.

کریمی افزود: استان کرمانشاه رتبه پنجم کشور در زمینه تولید عسل را به خود اختصاص داده و علاوه بر عسل، محصولات جانبی متنوعی نیز در زنبورستان‌های این استان تولید می‌شود. به گفته وی، میزان تولید این محصولات در سال گذشته شامل ۷۰ کیلوگرم ژل رویال، ۳۴ هزار و ۵۴۷ کیلوگرم گرده گل، ۱۶۴ هزار کیلوگرم موم، ۹ هزار و ۱۲۴ کیلوگرم بره موم و یک کیلوگرم زهر عسل بوده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به شهرستان‌های فعال در حوزه زنبورداری اشاره کرد و گفت: شهرستان‌های صحنه و کنگاور از مهم‌ترین قطب‌های تولید عسل در استان به شمار می‌روند و سهم قابل توجهی در تولیدات استان دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با تشکیل زنجیره تولید عسل و توسعه صنایع تبدیلی وابسته به این محصول ارزشمند، می‌توان آینده‌ای درخشان برای زنبورداری در استان کرمانشاه متصور بود و زمینه رونق هرچه بیشتر تولید و اشتغال در این بخش فراهم خواهد شد.

