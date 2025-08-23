به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جامی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از افتتاح چهارمین کارخانه شالی‌کوبی شبکه تعاون روستایی این استان در هفته دولت خبر داد و گفت: این کارخانه که در شهرستان کردکوی واقع شده، با سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد تومانی توسط اتحادیه تعاون روستایی درازنو به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: این کارخانه طی سه ماه گذشته احداث شده و با تزریق ۱۰ میلیارد تومان اعتبار جدید، از مجموع ۲۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری اولیه، تکمیل و آماده افتتاح خواهد شد.

جامی در ادامه عنوان کرد: افتتاح این واحد تولیدی گامی مهم در راستای توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی و افزایش بهره‌وری در شهرستان کردکوی و به‌طور کلی در استان گلستان است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر سه کارخانه شالی‌کوبی دیگر در استان گلستان فعالیت می‌کنند. این کارخانجات با فرآوری شالی در داخل استان، از خروج بیش از ۴۰ درصد شالی به دیگر استان‌ها جلوگیری کرده و ارزش‌افزوده آن را برای کشاورزان گلستانی حفظ می‌کنند.