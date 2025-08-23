  1. استانها
  2. گلستان
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۹

افتتاح چهارمین کارخانه شالی‌کوبی تعاون روستایی در گلستان

افتتاح چهارمین کارخانه شالی‌کوبی تعاون روستایی در گلستان

کردکوی-مدیر تعاون روستایی گلستان ازبهره برداری چهارمین کارخانه شالی‌کوبی شبکه تعاون روستایی استان خبر داد و گفت: این کارخانه با سرمایه‌گذاری ۳۰میلیارد تومانی در کردکوی به بهره‌برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جامی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از افتتاح چهارمین کارخانه شالی‌کوبی شبکه تعاون روستایی این استان در هفته دولت خبر داد و گفت: این کارخانه که در شهرستان کردکوی واقع شده، با سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد تومانی توسط اتحادیه تعاون روستایی درازنو به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: این کارخانه طی سه ماه گذشته احداث شده و با تزریق ۱۰ میلیارد تومان اعتبار جدید، از مجموع ۲۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری اولیه، تکمیل و آماده افتتاح خواهد شد.

جامی در ادامه عنوان کرد: افتتاح این واحد تولیدی گامی مهم در راستای توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی و افزایش بهره‌وری در شهرستان کردکوی و به‌طور کلی در استان گلستان است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر سه کارخانه شالی‌کوبی دیگر در استان گلستان فعالیت می‌کنند. این کارخانجات با فرآوری شالی در داخل استان، از خروج بیش از ۴۰ درصد شالی به دیگر استان‌ها جلوگیری کرده و ارزش‌افزوده آن را برای کشاورزان گلستانی حفظ می‌کنند.

کد خبر 6568471

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها