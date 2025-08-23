اطلاعیه جابجایی برنامه خاموشی برق کهگیلویه و بویراحمد روز شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیهای به دلیل افزایش شدید بار شبکه برق سراسری و افت فرکانس در شبکه، ساعت خاموشیها در روز شنبه یکم شهریور را اعلام کرد.
بهمئی
ممبی و سرآسیاب و روستاهای تابعه، از ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال میشود.
گچساران
بلوار شهید تاجگردون تا فرعی ۵ کارکنان شمالی، ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال میشود.
بویراحمد
نقارهخانه، چیتاب، از ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال میشود.
مارگون
شهر مارگون، زیلایی، از ساعت ۱۵ تا ۱۷ اعمال میشود.
در این اطلاعیه آمده است از عموم مشترکین استان درخواست میشود به منظور کمک به حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، به صورت فوری ۲۰ درصد مصرف خود را کاهش داده و یاریگر صنعت برق باشند.
