اطلاعیه جابجایی برنامه خاموشی های کهگیلویه وبویراحمد در روز سه شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای به دلیل افزایش شدید بار شبکه برق سراسری و افت فرکانس در شبکه، ساعت خاموشی‌ها در روز سه شنبه ۲۱ مردادماه را اعلام کرد.‌

لنده

بخش مرکزی و جنوبی شهر لنده-شهرک بهاران، …، حوزه قیام-سرآسیاب ساعت از ۱۷ تا ۱۹ اعمال می‌شود.

گچساران

منطقه باغ فردوس، پارک دوستی، …، منازل سازمان بهداشت ساعت از ۱۱ تا ۱۳ اعمال می‌شود.

مرکز شهر دوگنبدان، خیابان کیامرثی، اتفاقات بیمارستان رجایی ساعت از ۱۳ تا ۱۵ اعمال می‌شود.



سپاه-آبگرمو، کتابخانه مرکزی، رادیو ساعت از ۱۵ تا ۱۷ اعمال می‌شود.

بویراحمد

ارم ها، ابوذر ۱ تا ۷،…، خیابان فردوسی، پارک جنگلی و آبشار ساعت از ۹ تا ۱۱ اعمال می‌شود.

تلخسرو جنوبی، نره‌گاه، …، زیرتل، امامت‌ها ساعت از ۱۱ تا ۱۳ اعمال می‌شود.

شرف آبادها، شهرک امام علی، …، بخشی از بنسنجان، جمعه‌بازار ساعت ۱۱ تا ۱۳ اعمال می‌شود.

شامل شهرک غدیر و ولایت، وزگ و قلات، …، کاشانی‌ها، ابوذر از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۳ تا ۱۵ اعمال می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است از عموم مشترکین استان درخواست می‌شود به منظور کمک به حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، به صورت فوری ۲۰ درصد مصرف خود را کاهش داده و یاریگر صنعت برق باشند.