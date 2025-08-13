اطلاعیه جابجایی برنامه خاموشی های کهگیلویه وبویراحمد در روز چهارشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای به دلیل افزایش شدید بار شبکه برق سراسری و افت فرکانس در شبکه، ساعت خاموشی‌ها در روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه را اعلام کرد.

دنا

شهر پاتاوه، سادات محمودی و روستاهای تابعه از ساعت ۱۱ الی ۱۳ اعمال می‌شود.

گچساران

مرکز شهر دوگنبدان، …، اتفاقات بیمارستان شهید رجایی ساعت از ۱۳ الی ۱۵ اعمال می‌شود.

کهگیلویه

مسکن مهر، سمغان…قلعه دژ از ساعت ۱۱ الی ۱۳ اعمال می‌شود.

بویراحمد

شرف آبادها، جمعه بازار از ساعت ۱۱ الی ۱۳ اعمال می‌شود.

تلخسرو جنوبی، امامت‌ها و خلف آباد و نرگاه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ اعمال می‌شود.

شهرک غدیر و ولایت، …، ابوذرها ۹ تا ۱۳ از ساعت ۱۵ الی ۱۷ اعمال می‌شود.

چنارستان‌ها و سرآبتاوه خلیج فارس از ساعت ۱ تا ۱۰ ساعت ۱۵ الی ۱۷ اعمال می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است از عموم مشترکین استان درخواست می‌شود به منظور کمک به حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، به صورت فوری ۲۰ درصد مصرف خود را کاهش داده و یاریگر صنعت برق باشند.