اطلاعیه جابجایی برنامه خاموشی های برق کهگیلویه وبویراحمد در روز دوشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای به دلیل افزایش شدید بار شبکه برق سراسری و افت فرکانس در شبکه، ساعت خاموشی‌ها در روز دوشنبه ۲۰ مردادماه را اعلام کرد.

لنده

شامل بخش مرکزی و جنوبی شهر لنده-شهرک بهاران، …، حوزه قیام-سرآسیاب از ساعت ۱۵ تا ۱۷ اعمال می‌شود.

شامل بخش سوق حوزه پاقلعه، کارخانه آسفالت و سنگ شکن‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ اعمال می‌شود.

گچساران

اسلام آباد-آبریگون-دیل-آرو-نازمکان از ساعت ۱۱ تا ۱۳ اعمال می‌شود.



سپاه-آبگرمو، …، کتابخانه مرکزی، رادیو از ساعت ۱۱ تا ۱۳ اعمال می‌شود.

کهگیلویه

میدان بسیج چهارراه شهید خونبازی-نقلیه، …، کلینیک امام سجاد، کلینیک شهامت از ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال می‌شود.

بویراحمد

ارم ها، ابوذر ۱ تا ۷،…، خیابان فردوسی، پارک جنگلی و آبشار) از ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال می‌شود.

بخشی از تل خسرو شمالی-خیابان دکتر حسابی، قسمتی از خیابان فردوسی، مرکز شهر از ساعت ۱۵ تا ۱۷ اعمال می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است از عموم مشترکین استان درخواست می‌شود به منظور کمک به حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، به صورت فوری ۲۰ درصد مصرف خود را کاهش داده و یاریگر صنعت برق باشند.