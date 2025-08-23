به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی نژاد بعد از ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی اداره کل توزیع برق با بیان اینکه استان سمنان از ظرفیت خوبی برای برخورداری از نیروگاههای خورشیدی برخوردار است، ابراز داشت: با بهرهگیری از این نیروگاهها میتوان برق مورد نیاز به مدار اضافه کرد.
وی افزود: مردم میتوانند با دریافت تسهیلات از ظرفیت نیروگاههای کوچک پنج تا ۲۰ کیلو واتی در حال توسعه استفاده کنند.
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان سمنان با بیان اینکه واحدهای جدید نیروگاه خورشیدی در آستانه بهره برداری است، ابراز داشت: ۱۵۰ مگا وات برق این نیروگاههای خورشیدی به بهره برداری خواهد رسید.
حسینی نژاد از افتتاح هشت واحد سه مگاواتی نیروگاه خورشیدی تا ۱۰ روز آینده برای استان سمنان خبر داد و تصریح کرد: انرژی آنها مستقیم به شبکه توزیع در محل مصرف متصل خواهد شد.
وی از نصب ۳۴ واحد سه مگاواتی خبر داد و افزود: در شهرک صنعتی سمنان نیز طرح ایجاد نیروگاههای خورشیدی در دست اجرا است.
