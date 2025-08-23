به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در نهادهای بینالمللی مستقر در وین با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: انگلیس، فرانسه و آلمان تهدید کردهاند مکانیسم اسنپبک برای بازگرداندن تحریمهای قبلی علیه ایران را راهاندازی میکنند.
نماینده دائم روسیه در نهادهای بینالمللی مستقر در وین ادامه داد: بیایید برای لحظهای مسائل حقوقی و رویهای را که مطمئناً به ۳ کشور اروپایی حق انجام این کار را نمیدهد، کنار گذاشته و از منظری صرفاً سیاسی به موضوع بپردازیم.
میخائیل اولیانوف، در این باره اضافه کرد: این سوال مطرح میشود که آیا ۳ کشور اروپایی راهبرد خروج و چشماندازی برای یافتن راهی برای برون رفت از بنبستی که قرار است ایجاد کنند را دارند یا خیر. به نظر میرسد پاسخ این سوالات منفی باشد.
وی پیشتر نیز گفته بود: انگلیس، آلمان و فرانسه سعی در باجگیری از ایران داشته و تهدید میکنند که تا پایان ماه آگوست مکانیسم موسوم به «اسنپبک» را که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل پیشبینی شده است را فعال کنند. اما یک مانع جدی در مسیر اجرای این تهدید وجود دارد. کشورهای اروپایی مذکور (تروئیکای اروپایی طرف ایران در توافق سال ۲۰۱۵) خود ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام هستند. بنابراین، از نظر قانونی، آنها به عنوان ناقض، حق فعال سازی اسنپبک را ندارند. دکترین حسن نیت در حقوق بینالملل مانع از آن میشود که یک طرف ادعای برخورداری از حقوقی ذیل یک توافق را داشته باشد، در حالی که همزمان از انجام تعهدات خود ذیل همان توافق قصور ورزد (به نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در مورد پیامدهای حقوقی برای کشورها در صورت ادامه حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا علیرغم قطعنامه ۲۷۶ شورای امنیت (۱۹۷۰) مراجعه کنید). به عبارت دیگر، تلاش ۳ کشور اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) برای فعال کردن اسنپبک علیرغم عدم پایبندی خودشان (به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت)، با اصول اساسی حقوق بینالملل مغایرت دارد.
