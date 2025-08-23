آمار خبرنگاران شهید در غزه به ۲۴۰ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه شنبه شب با صدور بیانیه‌ای از افزایش شمار شهدای اصحاب رسانه به ۲۴۰ نفر خبر داد.

در این بیانیه آمده است: «خالد محمد المدهون» که به عنوان عکاس خبری در تلویزیون فلسطین فعالیت می‌کرد، امروز در حمله صهیونیست‌ها به شهادت رسید. هدف قرار دادن و ترور برنامه‌ریزی‌شده روزنامه‌نگاران فلسطینی توسط اشغالگران اسرائیلی را به شدت محکوم و از اتحادیه بین‌المللی روزنامه‌نگاران، اتحادیه روزنامه‌نگاران عرب و تمامی نهادهای مطبوعاتی در سراسر جهان می‌خواهیم که این جنایات هدفمند علیه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران فلسطینی در نوار غزه را محکوم کنند.

دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه بیان کرد: ما اشغالگران صهیونیست، دولت آمریکا و کشورهایی که در جنایت نسل‌کشی شریک هستند، مانند انگلیس، آلمان و فرانسه را مسئول کامل ارتکاب این جنایات وحشیانه و شنیع می‌دانیم.

دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه از جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های مرتبط با کار روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای در سراسر جهان خواست که جنایات اشغالگران را محکوم کرده، آن‌ها را از تداوم این جنایت‌ها بازداشته و در دادگاه‌های بین‌المللی به دلیل جنایات مداومشان تحت پیگرد قرار دهند و جنایتکاران اشغالگر را به عدالت بسپارند.

همچنین دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه همچنین از کشورها و نهادهای بین‌المللی خواست فشار جدی و تأثیرگذار را برای توقف کردن جنایت نسل‌کشی و حمایت از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در نوار غزه و پایان دادن به جنایت ترور آن‌ها اعمال کنند.