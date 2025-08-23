  1. بین الملل
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲:۰۴

جدال لفظی میان سران صهیونیست درباره غزه بالا گرفت

رسانه‌های اسرائیلی از بروز تنش لفظی میان وزیر دارایی و رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی در جلسه کابینه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، گزارش‌ها حاکی است که پنجشنبه گذشته، در جریان جلسه کابینه، «بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی، و «ایال زامیر»، رئیس ستاد کل ارتش صهیونیست‌ها بر سر نحوه پیشبرد حمله و اشغال نوار غزه به اختلاف رسیدند.

طبق این گزارش، اسموتریچ خطاب به زامیر گفته است: تو به دنبال این نیستی که اهداف جنگ محقق شود.

در مقابل، زامیر پاسخ داده: تو چیزی از این مسائل نمی‌فهمی و حتی نمی‌توانی تیپ را از گردان تشخیص بدهی.

در این میان، رسانه‌ها افزودند که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این مشاجره دخالتی نکرده است، اما خود و «رون درمر»، وزیر امور راهبردی اش تأکید کرده‌اند که ترامپ به دنبال اقدام فوری و توقف جنگ است.

