شهادت خبرنگار فلسطینی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، منابع فلسطینی از شهادت یک خبرنگار دیگر فلسطینی در غزه خبر دادند.

ایمان احمد الزاملی، خبرنگار فلسطینی بر اثر حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی در شمال خان یونس در جنوب نوار غزه به شهادت رسید.

وی در زمان هدف قرار گرفتن، در نزدیکی برج‌های حمد مشغول تلاش برای تهیه آب آشامیدنی بود.

گفتنی است که روز گذشته دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد: پس از شهادت اسلام عابد خبرنگار زن شبکه القدس الیوم در حمله هوایی رژیم صهیونیستی در شهر غزه، شمار خبرنگاران شهید در این باریکه به ۲۴۷ نفر افزایش یافت.

این نهاد فلسطینی تأکید کرد: رژیم اشغالگر خبرنگاران فلسطینی را به صورت برنامه ریزی شده هدف قرار می‌دهد و ما از نهادهای رسانه‌ای می‌خواهیم این جنایت را محکوم کنند.

اتحادیه خبرنگاران فلسطینی هم تأکید کرد: حمله به خبرنگاران در غزه لکه ننگی است که دامن قاتلان حقیقت را خواهد گرفت و جنایت جنگی به تمام معناست.