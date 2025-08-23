کشته شدن ۸۹۹ نظامی اسرائیلی از آغاز جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد از زمان آغاز جنگ، ۸۹۹ افسر و سرباز این رژیم کشته شده‌اند که از این تعداد ۴۵۵ نفر در جریان عملیات زمینی در نوار غزه از بین رفتند.

بر اساس بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی هم‌اکنون ۱۶۷ نظامی در حال مداوا هستند که ۱۶۵ نفر از آنان دارای جراحت متوسط یا وخیم هستند.

همچنین شمار مجروحان ارتش رژیم صهیونیستی نیز از آغاز جنگ به ۶۲۱۰ نفر رسیده که ۹۲۵ تن از آنان جراحات شدید برداشته‌اند.

طبق آمار منتشر شده، تنها در جریان عملیات زمینی در غزه ۲۸۸۰ نظامی زخمی شده‌اند که ۵۵۲ نفرشان در وضعیت وخیم قرار دارند.

ارتش رژیم اسرائیل همچنین اذعان کرد که ۷۸ نظامی این رژیم بر اثر نیروی خودی یا حوادث عملیاتی از ابتدای جنگ کشته و یک‌هزار و ۹۹۸ نفر دیگر نیز در این شرایط زخمی شده‌اند.