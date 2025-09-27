آمار خبرنگاران شهید در غزه به ۲۵۲ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، دفتر اطلاعرسانی دولتی در غزه با صدور بیانیهای اعلام کرد که شمار شهدای رسانه از آغاز جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه به ۲۵۲ نفر رسیده است. این آمار پس از شهادت محمد الدایة، خبرنگار مرکز اطلاع رسانی فلسطین بهروز شد.
در این بیانیه آمده است: ما به شدیدترین شکل، ترور و قتل هدفمند خبرنگاران فلسطینی توسط اشغالگران اسرائیلی را محکوم میکنیم و از اتحادیه بینالمللی خبرنگاران، اتحادیه خبرنگاران عرب و تمامی نهادهای صنفی رسانهای در جهان میخواهیم این جنایات سازمانیافته را علیه خبرنگاران و فعالان رسانهای در غزه محکوم کنند.
دفتر اطلاعرسانی دولت در غزه، رژیم اشغالگر، دولت آمریکا و کشورهای همپیمان آن از جمله انگلیس، آلمان و فرانسه را مسئول کامل این جنایات دانست و تأکید کرد: این کشورها در ارتکاب کشتار و جنایات وحشیانه شریک هستند.
این بیانیه در پایان از جامعه جهانی، سازمانهای بینالمللی و نهادهای مرتبط با رسانه و آزادی مطبوعات خواسته است تا نهتنها این جنایات را محکوم کنند بلکه برای مجازات عاملان آن در دادگاههای بینالمللی، توقف نسلکشی در غزه، حمایت از خبرنگاران و جلوگیری از ادامه قتل و ترور آنان اقدام فوری و مؤثر به عمل آورند.
