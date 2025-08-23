به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از شهادت یک خبرنگار دیگر در غزه به دست اشغالگران خبر داد.

اتحادیه روزنامه‌نگاران فلسطین از شهادت «خالد المدهون» عکاس و خبرنگار فلسطینی در حمله ارتش رژیم صهیونیستی به شمال غزه خبر داد.

این هفتمین خبرنگار فلسطینی است که طی دو هفته به دست رژیم صهیونیستی به شهادت می‌رسد.

خبرنگاران در غزه بهای سنگینی برای انتقال واقعیت‌ها به جهان می‌پردازند؛ راهی که با خون و ایثار ادامه یافته است.

رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ نسل‌کشی علیه غزه بارها خبرنگاران فلسطینی را به منظور خاموش کردن صدای حقیقت و جلوگیری از برملا شدن واقعیت جنایات خود، مستقیماً هدف قرار داد که در این جنایات تاکنون ۲۴۰ خبرنگار فلسطینی به شهادت رسیدند.