تساوی لژیونرهای ایرانی در لیگ امارات

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال الوحده و شباب الاهلی در هفته دوم لیگ ادنوک امارات شامگاه شنبه اول شهریور و از ساعت ۲۰ به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

محمد قربانی هافبک ایرانی الوحده به طور کامل برای تیمش بازی کرد و در شب غیاب سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی، رضا غندی پور از دقیقه ۶۸ برای شباب الاهلی به میدان رفت.

همچنین رنان در دقیقه ۸۳ اخراج شد و شباب الاهلی بازی را ۱۰ نفره به پایان رساند. با کسب یک امتیاز این دیدار هر دو تیم ۴ امتیازی شدند و الوحده در رده دوم و شباب الاهلی در جایگاه سوم جدول لیگ ادنوک قرار گرفتند.