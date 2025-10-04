تمجید روزنامه اماراتی از غندی پور؛ الوحده به دنبال استعدادهای جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته (جمعه ۱۱ مهر) باشگاه الوحده خبر از انتقال رضا غندی پور مهاجم ایرانی تیم فوتبال شباب الاهلی به این تیم داد تا او در کنار مبین دهقان و محمد قربانی سه بازیکن ایرانی الوحده باشند.
روزنامه الوطن امارات در این رابطه نوشت: باشگاه الوحده امارات از جذب رضا غندی پور بازیکن جوان ایرانی ۱۹ ساله خبر داد. این بازیکن از تیم شباب الاهلی و بهصورت قرضی برای یک فصل به الوحده پیوسته است. این انتقال در راستای آمادهسازی تیم برای فصل جدید فوتبال انجام شده است.
پیوستن غندی پور بخشی از برنامهی باشگاه الوحده برای تقویت ترکیب تیم با استفاده از بازیکنان آیندهدار است. مدیران این باشگاه قصد دارند با جذب استعدادهای جوان، سطح فنی تیم را در رقابتهای داخلی و آسیایی بالا ببرند.
باشگاه الوحده اعلام کرد قرارداد غندی پور به صورت قرضی برای فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ منعقد شده است. طبق قوانین لیگ حرفهای «ادنوک»، این بازیکن به عنوان «بازیکن مقیم» در فهرست تیم ثبت خواهد شد.
باشگاه الوحده از همکاری سازندهی باشگاه شباب الاهلی در انجام مراحل انتقال غندی پور قدردانی کرد و این تعامل را الگویی از همکاری مؤثر میان باشگاههای اماراتی دانست که به پیشرفت فوتبال این کشور کمک میکند.
رضا غندی پور از استعدادهای درخشان فوتبال ایران به شمار میرود. او در تیمهای پایه بهواسطهی مهارت و توانایی فنی بالا مورد توجه قرار گرفت و همین عملکرد خوب باعث شد چند باشگاه برای جذبش اقدام کنند، اما در نهایت الوحده موفق شد انتقال او را نهایی کند.
نظر شما