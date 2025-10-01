انتقال غندی پور به الوحده امارات قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غندی پور مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال ملوان در پایان فصل بیست و چهارم با پیشنهاد باشگاه شباب الاهلی امارات مواجه شد و با قراردادی به مدت چهار سال راهی این تیم شد تا همبازی، سعید عزت اللهی و سردار آزمون شود.

با این و با توجه به ترافیک خط هجومی شباب الاهلی، غندی پور با پیشنهاد الوحده دیگر تیم اماراتی مواجه شد و با قراردادی قرضی به این تیم پیوست تا شاگردان ژوزه مورایس و همبازی مبین دهقان و محمد قربانی شود.

نام این بازیکن در لیست نفرات الوحده اضافه شده و او از هفته آینده می تواند برای تیم جدید خود به میدان برود.