انتقال غندی پور به الوحده امارات قطعی شد

مهاجم ایرانی تیم فوتبال شباب الاهلی با عقد قراردادی قرضی شاگرد ژوزه مورایس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غندی پور مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال ملوان در پایان فصل بیست و چهارم با پیشنهاد باشگاه شباب الاهلی امارات مواجه شد و با قراردادی به مدت چهار سال راهی این تیم شد تا همبازی، سعید عزت اللهی و سردار آزمون شود.

با این و با توجه به ترافیک خط هجومی شباب الاهلی، غندی پور با پیشنهاد الوحده دیگر تیم اماراتی مواجه شد و با قراردادی قرضی به این تیم پیوست تا شاگردان ژوزه مورایس و همبازی مبین دهقان و محمد قربانی شود.

نام این بازیکن در لیست نفرات الوحده اضافه شده و او از هفته آینده می تواند برای تیم جدید خود به میدان برود.

