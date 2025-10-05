به گزارش خبرنگار مهر، سردار آزمون، مهاجم ایرانی تیم فوتبال شباب الاهلی امارات، که به تازگی از مصدومیت رهایی یافته بود، در تمرینات روز گذشته (شنبه ۱۲ مهر) دچار شکستگی نازک‌نی پا شد و حداقل تا نیم‌فصل لیگ ادنوک قادر به همراهی شباب الاهلی در میدان نخواهد بود.

رسانه «میرکاتو» امارات گزارش داد که احتمال دارد آزمون از اوایل ماه فوریه ۲۰۲۶ (بهمن‌ماه) دوباره در ترکیب شباب الاهلی حاضر شود. بر این اساس، این مهاجم گلزن تا نیم‌فصل نمی‌تواند تیمش را همراهی کند و با تصمیم مدیران باشگاه، نام او از فهرست بازیکنان شباب الاهلی خارج خواهد شد. همچنین احتمال دارد جایگزینی برای او جذب شود.

این رسانه در ادامه نوشت که نام سردار آزمون در نیم‌فصل دوم به فهرست شباب الاهلی بازخواهد گشت و او مجدداً قادر خواهد بود برای این تیم به میدان برود.