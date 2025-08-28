فرصت سوزی هم تیمی آزمون از مصدومیت مهاجم تیم ملی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه «alkhaleej»، پس از گذشت دو هفته از لیگ «ادنوک» امارات و رسیدن رقابت‌ها به تعطیلات فیفادی تا ۱۱ سپتامبر، برخی از نشانه‌ها و آمارها نمایان شده است که توجه ویژه‌ای را می‌طلبد.

بدون شک، نگاه‌ها بیش از هر چیز به سمت مهاجمان و گلزنانی بود که انتظار می‌رفت سرنوشت مسابقات را تغییر دهند و تأثیرگذار ظاهر شوند. اما شروع لیگ نشان داد برخی از مهاجمان نتوانستند انتظارات را برآورده کنند و همین موضوع فشار زیادی را بر آن‌ها وارد کرده است.

مهاجمان ناکام در گلزنی

در صدر این فهرست، سالدانا مهاجم برزیلی الوصل قرار دارد که تاکنون موفق به گلزنی نشده است. این ناکامی باعث شد لوئیس کاسترو، سرمربی پرتغالی الوصل، او را در بازی برابر بنی‌یاس (دقیقه ۸۶) و برابر الظفره (دقیقه ۶۲) تعویض کند.

مهاجم دیگری که در شروع حضورش در لیگ امارات گلزنی نکرده، سردار مانای بازیکن آلبانیایی الشارجه است که نتوانست تفاوتی در خط حمله تیمش ایجاد کند.

این روند گل‌نزدن فقط مختص تازه‌واردها نیست؛ بازیکنان باسابقه نیز عملکرد ضعیفی داشته‌اند. ولید آزارو مهاجم مراکشی و یوسف نیاکته مهاجم فرانسوی-مالی بنی‌یاس، هنوز موفق به گلزنی نشده‌اند. جالب آنکه تیم‌هایشان هم در مجموع طی ۱۲۰ دقیقه نتوانستند هیچ گلی بزنند.

در النصر نیز مانولو گابیادینی مهاجم ایتالیایی، در دو بازی برابر اتحاد کلباء و عجمان نتوانست گلی به ثمر برساند. البته او فقط ۶۴ دقیقه فرصت بازی داشت.

در شباب الاهلی، غیبت سردار آزمون مهاجم ایرانی به دلیل مصدومیت، باعث شد ماتئوس لیما فرصت حضور در ترکیب اصلی را پیدا کند. اما او هم طی دو بازی برابر البطائح و الوحدة (مجموعاً ۱۳۸ دقیقه بازی) موفق به گلزنی نشد. این در حالی است که او در دو فصل گذشته ۱۱ گل در لیگ امارات زده بود.

در تیم البطائح نیز آناتول فقط در بازی مقابل العین (۹۰ دقیقه) به میدان رفت و گلی نزد. او سپس به دلیل مصدومیت مقابل خورفکان غایب بود.