هواداران شباب الاهلی خواستار اخراج هم تیمی اسرائیلی آزمون شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه «البیان» امارات، هواداران تیم فوتبال شباب الاهلی پس از کسب نتیجه ناامید کننده این تیم مقابل تیم تراکتور ایران، خشم خود را از سرمربی و برخی بازیکنان ابراز کردند. آن‌ها مربی پرتغالی «شوالیه‌ها» یعنی پائولو سوزا را مسئول نتیجه نه‌چندان رضایت‌بخش این دیدار دانستند و به انتخاب‌های او برای ترکیب ابتدایی تیم انتقاد کردند.

همچنین خواستار جذب یک مهاجم باکیفیت پیش از پایان مهلت ثبت قراردادها در اول اکتبر شدند.

هواداران پس از بازی با عصبانیت درباره انتخاب‌های پائولو سوزا صحبت کردند و تأکید کردند که ترکیب ابتدایی تیم شامل اشتباهات متعددی بوده است. مهم‌ترین انتقاد آن‌ها مربوط به استفاده از مهاجم سلطان عادل در اولین حضورش این فصل بود، پس از پایان محرومیت پنج جلسه‌ای که توسط فدراسیون فوتبال امارات پس از درگیری او با بازیکن الشارجه، خالد الظنحانی، صادر شده بود.

هواداران همچنین خواستار کنار گذاشتن «مونس دبور» (مهاجم اسرائیلی) و جذب مهاجمی شدند که کیفیتش حداقل برابر با سردار آزمون باشد.

هواداران امیدوارند شباب الاهلی بتواند اشتباهات هفته اول لیگ قهرمانان آسیا ۲ را جبران کند و در هفته دوم مقابل الاتحاد عربستان سعودی، نتیجه مثبتی کسب کند. کسب نتیجه مطلوب در این دیدار می‌تواند شانس تیم را برای صعود به مراحل حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲ افزایش دهد.