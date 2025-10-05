  1. ورزش
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۱

بیانیه شباب الاهلی در رابطه با آزمون/ سردار باید عمل شود!

باشگاه شباب الاهلی امارات در بیانیه ای رسمی خبر از مصدومیت سردار آزمون مهاجم ایرانی خود داد و اعلام کرد او باید تحت عمل جراحی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار آزمون مهاجم ایرانی تیم فوتبال شباب الاهلی به دلیل مصدومیت نمی تواند در دو دیدار دوستانه تیم ملی ایران مقابل روسیه و تانزانیا شاگردان امیر قلعه نویی را همراه کند.

در همین رابطه باشگاه شباب الاهلی در بیانیه ای رسمی اعلام کرد: باشگاه شباب الاهلی اعلام کرد سردار آزمون بازیکن تیم فوتبال این باشگاه در جریان آخرین تمرینات دچار مصدومیت از ناحیه مچ پای چپ شده است.

آزمون پس از انجام معاینات پزشکی لازم، مشخص شد برای مدتی باید از میادین دور باشد و در این مدت تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت.

باشگاه شباب الاهلی برای سردار آزمون آرزوی بهبودی سریع و بازگشت هرچه زودتر به میادین فوتبال را دارد.

پوستر باشگاه شباب الاهلی برای مصدومیت سردار آزمون

