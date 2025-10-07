دو ضربه بزرگ به شباب الاهلی توسط بازیکنان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «الامارات ۲۴»، تیم فوتبال شباب الاهلی امارات در عرض چهار روز با دو ضربه سنگین در خط حمله مواجه شد چرا که هر دو مهاجم ایرانی خود، رضا غندی پور و سردار آزمون را از دست داد. این موضوع وضعیت خط حمله تیم را در آستانه ازسرگیری رقابتهای داخلی و آسیایی بیش از پیش پیچیده کرده است.
شباب الاهلی پیش از پایان مهلت نقلوانتقالات تابستانی، مهاجم جوان خود رضا غندی پور (۱۹ ساله) را تا پایان فصل به الوحده قرض داد. غندی پور که در تیرماه از باشگاه پیکان به شباب الاهلی پیوسته بود، یکی از چهرههای آیندهدار خط حمله این تیم محسوب میشد.
تنها چند روز بعد، کادر فنی به رهبری پائولو سوزا با شوکی غیرمنتظره روبهرو شد؛ سردار آزمون مهاجم ملیپوش ایرانی در تمرین روز چهارم ماه جاری از ناحیه مچ پای چپ دچار مصدومیت شد و برای انجام آزمایشهای فوری به بیمارستان منتقل گردید.
نتایج معاینات پزشکی نشان داد که آزمون دچار پارگی شده و نیاز به عمل جراحی و دوری طولانیمدت از میادین دارد. این مسئله برای تیمی که اتکای زیادی به آزمون در خط حمله داشت، یک ضربه بزرگ به شمار میرود.
تیم شباب الاهلی از ابتدای فصل با بحران گلزنی روبهرو بوده و تاکنون در پنج بازی لیگ ادنوک تنها چهار گل به ثمر رسانده است. ضعف خط حمله در لیگ قهرمانان آسیا نیز نمایان شد بهویژه در دیدار برابر تراکتور که با تساوی یک بر یک پایان یافت.
در حال حاضر شباب الاهلی با ۱۰ امتیاز از سه پیروزی، یک تساوی و یک شکست در رده چهارم جدول لیگ امارات قرار دارد. کادر فنی امیدوار است با وجود غیبت بازیکنان تأثیرگذار، بتواند تعادل تیم را در هفتههای آینده حفظ کند.
سردار آزمون که بهتازگی از مصدومیت قبلی بازگشته بود، در نخستین بازی فصل خود برابر النصر موفق شد گل پیروزی در دقیقه ۹۵ را به ثمر برساند، اما دوباره دچار مصدومیتی جدی شد که او را برای مدت طولانی از میادین دور میکند.
کادر فنی اکنون در تلاش است تا جایگزینی مناسب برای آزمون پیدا کند، چرا که تیم برای ادامه رقابت در لیگ و حضور موفق در آسیا به راهحلهای فوری در خط حمله نیاز دارد.
