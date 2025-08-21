تداوم حملات گسترده روسیه به اوکراین به‌ موازات مذاکرات بر سر توافق صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، حملات شبانه روسیه علیه اوکراین شبانهروز گذشته با صدها پهپاد و موشک ادامه یافت و بزرگترین حمله شبانه مسکو علیه کییف از اواسط جولای تاکنون را رقم زد.
مقامات اوکراینی امروز مدعی شدند که حملات شبانه روسیه نشان میدهد که مسکو بهرغم تلاشهای دیپلماتیک فشرده آمریکا در روزهای اخیر، درباره توافق صلح جدی نیست.
یولیا اسوریدنکو، نخست وزیر اوکراین در پیامی در فضای مجازی نوشت که روسیه همچنان بیمیلی خود به صلح را نشان میدهد!
وی افزود: اوکراین دیشب هدف حمله ترکیبی گسترده قرار گرفت؛ با پهپاد، موشک کروز و بالستیک و حتی موشکهای مافوق صوت.
نیروی هوایی اوکراین گفته است که مسکو ۵۷۴ پهپاد و ۴۰ فروند موشک به سوی این کشور شلیک و پدافند هوایی اوکراین ۵۴۶ پهپاد و ۳۱ موشک را سرنگون کرده است.
ماکسیم کوزیتسکی، رئیس اداره نظامی شهر «لِویو» در غرب اوکراین گفت که در پی حملات روسیه یک نفر کشته شد و دو تن زخمی شدند. همچنین دهها ساختمان مسکونی تخریب شده است.
حملات روسیه علیه اوکراین در حالی پیگیری میشود که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، روسای جمهور روسیه و اوکراین جمعه هفته گذشته در آلاسکا دیدار کردند که با سفر و گفتگوی ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و تعدادی از رهبران اروپایی با ترامپ در کاخ سفید همراه شد.
روسیه چشمانداز نشست دوجانبه بین پوتین و زلنسکی را کمرنگ جلوه داده و تاکید کرده که خواستار حضور در مذاکرات مرتبط با ضمانتهای امنیتی آتی برای اوکراین است.
زلنسکی نیز دیدار با پوتین را به دریافت ضمانتهای امنیتی مشروط و در عین حال از سه کشور سوئیس، اتریش و ترکیه به عنوان محل احتمالی دیدار با رئیس جمهور روسیه یاد کرده است.
نظر شما