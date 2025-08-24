تلاش نروژ و آلمان برای تقویت سامانه پدافندی اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیر، نروژ اعلام کرد که سامانه دفاع هوایی به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار به اوکراین می دهد.

یوناس گار استوره نخست‌وزیر نروژ گفت: ما اکنون به همراه آلمان، تضمین می‌کنیم که اوکراین سیستم‌های دفاع هوایی قدرتمندی دریافت کند.

وی افزود: آلمان و نروژ برای حمایت از اوکراین در مبارزه‌اش برای دفاع از کشور و محافظت از غیرنظامیان در برابر حملات هوایی روسیه، همکاری بسیار نزدیکی دارند.

همچنین وزارت دفاع نروژ اعلام کرد که اسلو و برلین هزینه خرید دو سامانه پاتریوت به همراه موشک برای اوکراین را تأمین خواهند کرد.

این در حالی است که روسیه بارها گفته است که تأمین تسلیحات غربی برای اوکراین مانع حل و فصل درگیری نظامی می‌شود و کشورهای ناتو را به بخشی از این بحران تبدیل می‌کند.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هشدار داده است که هر محموله‌ای که حاوی سلاح برای اوکراین باشد، هدف مشروعی برای ارتش روسیه خواهد بود.