لاوروف : غرب به دنبال به بن بست کشاندن مذاکرات توقف جنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، کشورهای غربی را متهم کرد که به دنبال به تعطیلی کشاندن مذاکرات منتهی به توقف جنگ در اوکراین هستند.

وی افزود: کشورهای غربی به دنبال بهانه تراشی با هدف به بن بست کشاندن مذاکرات هستند.

او با محکوم کردن «موضع لجوجانه ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، که شرط و شروط تعیین می‌کند و خواستار دیدار فوری به هر قیمتی» با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود است، گفت: تمام کاری که آنها انجام می‌دهند، بهانه تراشی برای به بن بست کشاندن مذاکرات است.

لاوروف تصریح کرد: مقامات اوکراینی به دنبال به تعطیلی کشاندن روندی هستند که توسط پوتین و ترامپ روسای جمهور روسیه و آمریکا ایجاد شده و نتایج بسیار خوبی به همراه داشته است. امیدواریم که این تلاش ها خنثی شود.

وزیر خارجه روسیه در ادامه اعلام کرد که هیچ برنامه ای برای دیدار میان زلنسکی و پوتین وجود ندارد.