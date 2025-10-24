۴ کشته بر اثر انفجاری در ایستگاه قطار اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از کشته و زخمی شدن شماری بر اثر انفجاری در ایستگاه قطار در شمال اوکراین خبر دادند.

منابع پلیس از کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن ۱۲ نفر دیگر بر اثر انفجار نارنجکی در ایستگاه قطار ژتومیر در اوکراین در نزدیکی مرز با بلاروس خبر داده و اعلام کردند: هنگام بازرسی مسافران قطار یک جوان ۲۳ ساله نارنجکی را منفجر کرد که بر اثر آن شانزده نفر کشته و زخمی شدند.

در این بیانیه آمده است: ماموران بازرسی در حال بررسی مدارک مسافران قطار بودند که یکی از این مسافران نارنجکی را روی سکو ایستگاه قطار منفجر کرد که او و سه زن کشته شدند.

جزئیات بیشتری مخابره نشده است.