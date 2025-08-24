رهگیری و انهدام ۹۵ پهپاد اوکراینی از سوی سامانه دفاع هوایی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه اعلام کرد که سامانه دفاع هوایی این کشور ۹۵ پهپاد اوکراینی را بر فراز استانهای مختلف روسیه رهگیری و منهدم کرده است.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: سامانه دفاع هوایی روسیه ۹۵ پهپاد اوکراینی را بر فراز استانهای بریانسک، تور، کالوگا، اوریول، تامبوف، نووگورود، بلگورود، روستوف، کورسک، اسمولنسک، سامارا، استان‌های لنینگراد، جمهوری کریمه و جمهوری تاتارستان، رهگیری و منهدم کرده است.

از سوی دیگر، مقامات جمهوری دونتسک اعلام کردند که نیروهای اوکراینی طی ۲۴ ساعت گذشته پنج بار مناطق تحت کنترل این جمهوری را هدف حمله قرار داده‌اند.

این درحالی است که پیش از این نیز رسانه‌های اوکراینی اعلام کردند که به دنبال فعال شدن آژیرهای خطر، انفجارهایی در استان‌های «سومی» و «پولتاوا» ی رخ داده است.

همچنین، در شهر پاولوهراد در استان دنیپروپتروفسک در شرق اوکراین نیز همزمان با هشدار حمله هوایی، صدای انفجار گزارش شده است.