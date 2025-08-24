به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی حبیبی دارنده مدال طلای المپیک و ۳ مدال طلای کشتی آزاد جهان و عضو تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی که متولد ۵ خرداد ۱۳۱۰ بود امروز یکشنبه در سن ۹۴ سالگی دار فانی را وداع گفت.

امامعلی حبیبی، کشتی‌گیر نام‌آور کشتی آزاد، نخستین نشان طلای المپیک را برای ایران کسب کرد. او همچنین برنده سه عنوان قهرمانی جهان، یک طلای بازی‌های آسیایی و پنج قهرمانی ایران است و به مهارت بالا در فنونی چون «یک دست و یک پا» و «سر و ته یکی» شهرت داشت.

او به عنوان «سریع‌ترین کشتی‌گیر جهان» شناخته می‌شد و به دلیل اجرای فنون قدرتمند، لقب «ببر مازندران» را به دست آورد.

حبیبی در سال ۲۰۱۲ در تالار مشاهیر فیلا معرفی شد و از سال ۲۰۱۰، یک جام بین‌المللی معتبر به نام او در مازندران برگزار می‌شود. حبیبی پس از دوران قهرمانی، مدتی به مربیگری پرداخت و سپس نماینده مردم بابل در مجلس شورای ملی شد.

افتخارات مهم:

المپیک ۱۹۵۶ ملبورن: مدال طلا در دستهٔ ۶۷ کیلوگرم.

رقابت‌های جهانی: سه عنوان قهرمانی در سال‌های ۱۹۵۹، ۱۹۶۱ و ۱۹۶۲.

بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸: مدال طلا.