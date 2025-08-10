علیرضا دبیر: قهرمانان شناسنامه کشتی ایران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب «پرافتخارترین سبک‌وزن ایران»، روایت زندگی استاد ابراهیم جوادی، دارنده ۴ مدال طلای جهان و ۱ مدال برنز جهانی در رشته کشتی آزاد، امروز در سالن اجتماعات فدراسیون کشتی برگزار شد. در این مراسم، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی با تأکید بر جایگاه ویژه قهرمانان تاریخ‌ساز کشتی ایران گفت: کشتی برای این قهرمانان است و نسل جدید و آینده باید از زندگی آنان الگو بگیرد، چرا که مسیر موفقیت این بزرگان سرشار از سختی، رنج و تلاش برای افتخارآفرینی برای ایران بوده است. ما وظیفه داریم در معرفی این قهرمانان به جامعه کوشا باشیم.

وی افزود: تا کنون چهار کتاب از زندگی قهرمانان کشتی رونمایی شده و امیدوارم این روند با سرعت بیشتری ادامه یابد. کتاب امامعلی حبیبی، قهرمان المپیک و جهان، نهایی شده و به زودی رونمایی می‌شود. همچنین نگارش کتاب زندگی‌نامه محمدابراهیم سیف‌پور، علیرضا رضایی، رحیم علی‌آبادی و چند قهرمان دیگر نیز در دست اقدام است.



رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به کتاب زندگی‌نامه ابراهیم جوادی گفت: زندگی این قهرمان بزرگ پر از فراز و نشیب بوده و او در مسیر قهرمانی با سختی‌های فراوان روبه‌رو شده است. روایت این مسیر می‌تواند برای نسل امروز الهام‌بخش و الگو باشد.



دبیر با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تاریخ شفاهی در فدراسیون، تصریح کرد: تاریخ شفاهی کشتی ایران باید گردآوری و مستند شود. اگر ما امروز این کار را انجام ندهیم، بخش مهمی از هویت ورزشی‌مان را از دست می‌دهیم. نسل آینده باید بداند این مدال‌ها و افتخارات چگونه و با چه سختی‌هایی به دست آمده‌اند.



وی با بیان اینکه قهرمانان فقط متعلق به گذشته نیستند، بلکه شناسنامه کشتی ایران و سرمایه امروز و فردای کشورند، افزود: این کتاب‌ها فرصتی است تا مردم و به‌ویژه جوانان با الگوهای واقعی آشنا شوند. باید این روایت‌ها را صادقانه و بدون اغراق به مردم منتقل کنیم تا الهام‌بخش باشند.



دبیر همچنین بر نقش خانواده‌ها و مربیان در شکل‌گیری شخصیت قهرمانان تأکید کرد و گفت: پشت هر قهرمان، خانواده‌ای صبور و مربیانی فداکار ایستاده‌اند که سال‌ها بی‌ادعا تلاش کرده‌اند. پرداختن به این بخش‌ها در کتاب‌ها، تصویر کامل‌تری از مسیر موفقیت قهرمانان ارائه می‌دهد.