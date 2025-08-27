به گزارش خبرنگار مهر، پنجم شهریور سال ۱۳۰۹، در محله خانی‌آباد تهران، کودکی به دنیا آمد که بعدها نامش با اخلاق، جوانمردی و افتخار در ورزش ایران گره خورد؛ غلامرضا تختی.

تختی در خانواده فقیری به دنیا آمد و با تلاش و اراده قوی توانست مسیر دشوار ورزش حرفه‌ای را طی کند. او نه فقط به خاطر مدال‌های المپیک و جهانی‌اش بلکه به دلیل رفتار انسانی و فروتنی‌اش در دل مردم ایران جاودانه شد و لقب «جهان‌پهلوان» را به حق گرفت.

تختی در دوران فعالیت خود سه مدال طلای المپیک و چندین مدال جهانی کسب کرد، اما محبوبیت واقعی او تنها از این افتخارات نبود. او پهلوانی بود که همیشه به فکر دیگران بود؛ در کنار مردم بود، به نیازمندان کمک می‌کرد و حتی در لحظات سخت زندگی خود همیشه فروتن و مهربان باقی ماند. او با اخلاقش نشان داد که قهرمانی واقعی تنها کسب مدال نیست، بلکه مرام پهلوانی و رفتار انسانی نیز بخشی از افتخار است.

اما امسال زادروز تختی با خبری تلخ برای کشتی ایران همراه شد. دوم شهریورماه قبل از سالروز تولد تختی دو نامدار دیگر کشتی ایران از میان ما رفتند؛ امامعلی حبیبی، قهرمان المپیک ۱۹۵۶ ملبورن و نخستین طلایی تاریخ کشتی آزاد ایران، و رضا سوخته‌سرایی، کشتی‌گیر نام‌آور ایران که هم در کشتی آزاد و هم فرنگی افتخارآفرینی کرده بود و سال‌ها برای ورزش ایران تلاش کرده بود. این همزمانی ناخواسته، یاد تختی را پررنگ‌تر کرد و نشان داد که نسل‌های مختلف کشتی ایران چگونه در مسیر یکدیگر ادامه‌دهنده راه پهلوانی، اخلاق و افتخار بوده‌اند.

تختی نمونه‌ای از قهرمانی بود که فراتر از تشک کشتی تأثیرگذار بود. او به جوانان انگیزه می‌داد، برای ورزشکاران تازه‌کار احترام قائل بود و هیچ‌گاه غرور و تکبر بر رفتار او غلبه نکرد. امامعلی حبیبی و رضا سوخته‌سرایی هم هر یک به شیوه خود ادامه‌دهندگان همان راه بودند؛ کشتی‌گیرانی که علاوه بر موفقیت روی تشک، نمونه‌ای از اخلاق، صداقت و تلاش مستمر بودند و نام خود را در تاریخ کشتی ایران ماندگار کردند.

امروز که یاد تختی را در سالروز تولدش گرامی می‌داریم و همزمان در سوگ حبیبی و سوخته‌سرایی نشسته‌ایم، کشتی ایران بیش از هر زمان دیگری این بار هم نشان داد که موفقیت واقعی تنها مدال و قهرمانی نیست. پهلوانی، اخلاق، فروتنی و تلاش مستمر است که ماندگار می‌شود. تختی، حبیبی و سوخته‌سرایی هر یک به شیوه خود الگویی برای نسل‌های آینده بودند؛ کسانی که نشان دادند قهرمانی واقعی در دل مردم، در رفتار انسانی، در کمک به دیگران و در پایبندی به اصول اخلاقی است.

یاد جهان‌پهلوان تختی همیشه در دل‌های مردم ایران زنده خواهد ماند. او نه تنها با مدال‌ها و افتخاراتش بلکه با اخلاق، فروتنی و جوانمردی‌اش به یک اسطوره تبدیل شد. راه و رسم تختی به ما نشان داد که پهلوانی یعنی کمک به دیگران، پایبندی به ارزش‌ها و احترام به همه، فراتر از تشک و مدال. نام او همیشه یادآور مردانگی و اخلاق پهلوانی خواهد بود و الهام‌بخش نسل‌های آینده برای ادامه دادن این مسیر خواهد بود.