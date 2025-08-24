ساخت مدارس جدید در مناطق کمتر برخوردار نیمروز و بنجار

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لکزایی گفت: با امضای دو تفاهم‌نامه ارزشمند گامی بزرگ برای توسعه آموزشی در سیستان و بلوچستان برداشته شد که بر اساس این توافق یک مدرسه ۹ کلاسه با زیربنای ۸۰۰ متر مربع در روستای سیامرد بنجار و یک مدرسه ۳ کلاسه با زیربنای ۱۴۰ متر مربع در روستای الله‌آباد نیمروز احداث خواهد شد.

مدیر کل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان افزود: این پروژه‌ها از محل اعتبارات دفتر آیت‌الله سیستانی و با حضور آیت‌الله لطفی، نماینده ایشان در منطقه سیستان به تصویب رسید که این امر نشان‌دهنده توجه جدی به رفع کمبودهای آموزشی در استان است.

لکزایی در پایان خاطرنشان کرد: این دو پروژه تنها ساخت دیوار و کلاس نیست بلکه گامی ماندگار برای پرورش نسل‌های آینده و شکوفایی استعدادهای کودکان استان است و بدون تردید نام خیران مدرسه‌ساز در حافظه تاریخی مردم سیستان و بلوچستان ماندگار خواهد شد.