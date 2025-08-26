احداث ۱۰۰۰ کلاس درس در سواحل مکران

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لکزایی گفت: با احداث ۱۰۰۰ کلاس درس در حوزه سواحل مکران؛ اقدامی بزرگ در راستای نهضت ملی توسعه عدالت در فضا و تجهیزات آموزشی با مشارکت مردم و بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بانک‌ها، بیمه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فعال در این منطقه محقق خواهد شد.

مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: این تفاهم‌نامه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، استاندار سیستان و بلوچستان و اداره کل نوسازی مدارس استان به امضا رسیده که نقطه عطفی در مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی در جنوب شرق کشور به شمار می‌آید.

میثم لکزایی در این جلسه با تأکید بر اینکه این حرکت امیدآفرین در امتداد رویکرد دولت چهاردهم برای رفع محرومیت و تحقق عدالت آموزشی انجام می‌شود، اظهار داشت: نهضت توسعه عدالت آموزشی که با حضور شخص رئیس‌جمهور در چابهار آغاز شد، امروز وارد مرحله‌ای عملیاتی و بزرگ شده است که احداث هزار کلاس درس در سواحل مکران نویدبخش فردایی روشن برای فرزندان این سرزمین است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان گفت: مشارکت مردمی و همراهی بنگاه‌های اقتصادی در این طرح ملی الگویی ارزشمند برای پیشبرد عدالت آموزشی در سراسر کشور خواهد بود و سواحل مکران به‌عنوان آغازگر این حرکت نقش تاریخی و راهبردی در آینده توسعه ایران ایفا خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نقش وزارت اقتصاد در این طرح راهبردی بسیار پررنگ است چرا که با هدایت و سیاست‌گذاری این وزارتخانه ظرفیت مسئولیت اجتماعی بانک‌ها، بیمه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فعال در منطقه به‌طور هدفمند در خدمت توسعه عدالت آموزشی قرار گرفت و منابع مالی و پشتیبانی لازم برای اجرای این پروژه عظیم فراهم شد.