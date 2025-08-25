برگزاری دوره مجازی پرده خوانی ویژه بانوان سیستان و بلوچستان

فاطمه انصاریان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای استفاده از روشهای نوین تبلیغی و فرهنگی، دورهای ویژه برای تربیت پردهخوان برگزار میشود؛ این طرح با هدف احیای هنر اصیل پردهخوانی و بهرهگیری از آن در انتقال مبانی دینی و فرهنگی، بهویژه برای نسل جوان طراحی شده و ویژه بانوان برگزار میشود.
مدیر امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: پردهخوانی و نقل وقایع تاریخی از صدر اسلام تاکنون، بهویژه درباره بانوان اثرگذار و جریانساز در طول تاریخ، روشی جذاب و غیرمستقیم برای انتقال مفاهیم عمیق دینی و اجتماعی محسوب میشود.
وی تصریح کرد: امروزه جوانان کمتر به شیوههای سنتی همچون منبر و سخنرانیهای یکطرفه گرایش دارند؛ از این رو لازم است از شیوههای جدید و خلاقانه برای انتقال پیامهای فرهنگی و مذهبی استفاده شود؛ پردهخوانی میتواند جایگزینی تأثیرگذار و جذاب در این مسیر باشد.
انصاریان گفت: این دوره برای کلیه علاقهمندان به هنر پردهخوانی برگزار شده و فرصتی است تا نسل جدید ضمن آشنایی با میراث فرهنگی و مذهبی، راهی تازه برای بیان و ترویج ارزشها در جامعه بیابد.
وی در پایان افزود: علاقه مندان میتوانند حداکثر تا تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۴ جهت ثبت نام به سایت زیر مراجعه کنند:
نظر شما