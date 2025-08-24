جوان ۳۷ ساله ناجی بیماران نیازمند به عضو شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در ۵ ماه سال جاری در استان بوشهر ۳۶ ارگان شامل ۲۴ کلیه و ۱۲ کبد جهت پیوند به بیماران نیازمند توسط تیم فراهم آوری اعضا پیوندی دانشگاه به بیمارستان ابوعلی سینای شیراز فرستاده شده است.

حسن کشاورز اضافه کرد: با رضایت خانواده‌های موارد مرگ مغزی از ۱۳ مورد مرگ مغزی ۱۲ مورد اهدای عضو شده است.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن قدردانی از این خانواده‌های ایثارگر افزود: از تلاش‌های ارزشمند تیم فراهم آوری اعضا پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز قدردانی می‌کنم.

دوازدهمین یازدهمین ایثار ماندگار ۱۴۰۴

مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز از انجام دوازدهمین یازدهمین ایثار ماندگار ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: غلامرضا بویراتی جوان ۳۷ ساله گناوه‌ای ساکن دیر که به علت تصادف دچار ضربه‌مغزی و در نهایت مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده نوع‌دوستش کبد و کلیه‌هایش توسط دکتر جاوید فوق تخصص پیوند و همراهی دکتر ابوبکر فلوشیپ پیوند و دکتر خادمی متخصص بیهوشی بیمارستان امام خمینی کنگان برداشت شد.

علیرضا باقری ضمن تشکر از این خانواده مهربان از زحمات پرسنل ICU جراحی، پزشکان تأییدکننده، اتاق عمل و مدیریت بیمارستان و همچنین رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابت همراهی در این کار خداپسندانه تشکر و خاطرنشان کرد: این ۱۳۹ مین برداشت عضو استان بوشهر تاکنون بوده است.