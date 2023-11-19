اعضای بانوی جوان در مشهد به ۶ بیمار اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در هزار و سیصد و نود و سومین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحومه سمیه اکبری، بیمار مرگ مغزی از بیمارستان ولی عصر بیرجند، پس از تأیید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌اش، در بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسؤول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: قلب این بانوی مرگ مغزی در بیمارستان امام رضا (ع) به جوان ۲۲ ساله ساکن رشتخوار از توابع تربت حیدریه پیوند شد.

وی گفت: کلیه‌های این بانوی مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه به ۲ مرد ۴۵ و ۵۰ ساله ساکن مشهد که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بودند اهدا و پیوند شد.

خالقی بیان کرد: کبد این بانوی مرگ مغزی نیز در بیمارستان منتصریه به مردی ۳۲ ساله ساکن مشهد که سال‌ها از نارسایی کبد رنج می‌برد اهدا و پیوند شد.

مسؤول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: قرنیه‌های این جوان مرگ مغزی برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.