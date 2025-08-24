اکران مستند «چیزی در این قفس خالی» در موزه سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری موزه سینمای ایران، مستند «چیزی در این قفس خالی» به تهیهکنندگی اُرُد عطارپور و کارگردانی محمد کیاسالار، روز سهشنبه چهارم شهریور در سالن فردوس موزه سینما اکران میشود.
این فیلم، با الهام از رابطه ونسان ونگوگ با پزشکش دکتر گاشه، این پرسش را مطرح میکند که چگونه میتوان از ظرفیت هنرهای تجسمی و نمایشی برای بازسازی همدلی در روابط حرفهای پزشکی بهره گرفت. ونگوگ در نامهای به خواهرش از دکتر گاشه بهعنوان دوستی واقعی و چون برادر یاد کرده بود اما این پیوند انسانی در بسیاری از روابط امروز کمرنگ شده است. «چیزی در این قفس خالی» به این موضوع میپردازد و با بررسی نمونههای جهانی، نشان میدهد که چگونه برخی دانشگاههای پیشرو علوم پزشکی از هنر برای ارتقای کیفیت آموزش و افزایش همدلی پزشکان آینده استفاده میکنند.
اکران این فیلم در موزه سینما، به مناسبت روز پزشک و با هدف گرامیداشت جایگاه این قشر اثرگذار در جامعه برگزار میشود. در این اثر مستند، تلاش شده تا با نگاهی تازه، بُعد انسانی حرفه پزشکی از منظری هنری و میانرشتهای بازتعریف شود.
«چیزی در این قفس خالی» به تهیهکنندگی ارد عطارپور، با پژوهش و کارگردانی محمد کیاسالار تولید شده و آهنگسازی آن را محمدرضا علیقلی بر عهده داشته است.
صدابرداری اثر توسط احمدرضا طائی انجام شده و رضا تیموری، عباس صاحب و میلاد سرچمی فیلمبرداران آن بودهاند. تدوین فیلم را مهدی جبینشناس و لیلا شرافتی انجام دادهاند و شرافتی همچنین بهعنوان دستیار کارگردان نیز در این پروژه همکاری داشته است.
مستند «چیزی در این قفس خالی» توسط مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی (مرکز نصر) وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است.
ورود و تماشای این فیلم برای همه علاقهمندان آزاد و رایگان است.
