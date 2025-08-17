  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶

«یادی از مبارزات دکتر حسین فاطمی» در موزه سینما

مستند تاریخی «یادی از مبارزاتِ دکتر حسین فاطمی» ساخته محمد تهامی‌نژاد دوشنبه ۲۷ مرداد ساعت ۱۸ در سالن فردوس موزه سینما برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، در سی‌وپنجمین نشست از سلسله‌برنامه‌های «شب‌های مستند در موزه سینما»، مستند تاریخی «یادی از مبارزاتِ دکتر حسین فاطمی» ساخته محمد تهامی‌نژاد، به نمایش درمی‌آید. این رویداد روز دوشنبه ۲۷ مرداد ساعت ۱۸ در سالن فردوس موزه سینما برگزار می‌شود.

این مستند که در سال ۱۳۶۰ تولید شده، یک مستند بازخوانی‌ از زندگی، فعالیت‌های مطبوعاتی و مبارزات سیاسی حسین فاطمی، سیاستمدار، روزنامه‌نگار و وزیر امور خارجه دولت محمد مصدق است.

فیلم با تمرکز بر تحولات دهه ۲۰ شمسی تا وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، به بررسی نقش فاطمی در رویدادهای منتهی به برکناری دولت ملی مصدق می‌پردازد.

اکران این مستند با حضور محمد تهامی‌نژاد، کارگردان اثر و محمد مقدم مستندساز پیشکسوت همراه است که در پایان نمایش در گفتگویی با مخاطبان به پشت‌پرده ساخت فیلم، اهمیت روایت تاریخی در سینمای مستند و چالش‌های مستندسازی در حوزه تاریخ معاصر ایران، می‌پردازند.

حضور در این نشست برای عموم آزاد و رایگان است.

