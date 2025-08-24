رئیس جمهور سابق سریلانکا در بیمارستان؛ یک شب هم در بازداشت دوام نیاورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رانیل ویکرمسینگه، رئیس جمهور سابق سریلانکا، پس از گذراندن اولین شب بازداشت موقت خود به اتهام اختلاس بودجه عمومی، به بیمارستان منتقل شد.
منابع بیمارستانی با اشاره به اینکه ویکرمسینگه، ۷۶ ساله، که در حال حاضر در بخش مراقبتهای ویژه بستری است، برای جلوگیری از عوارض جدی، به معاینه دقیق نیاز دارد به بالا رفتن قند و فشار خون رئیس جمهور سابق اشاره کردند اما وضع او را پایدار دانستند.
همچنین برخی منابع دیگر نیز اعلام کردند که ویکرمسینگه به دلیل وخامت ناگهانی حالش به بیمارستان منتقل شده است.
همزمان مخالفان بر این باورند که دولت با زندانی کردن رئیس جمهور سابق به دنبال ممانعت از بازگشت او به عرصه قدرت است.
ویکرمسینگه متهم است که در سپتامبر ۲۰۲۳ با بودجه دولتی، سفری خصوصی به لندن داشته است.
ویکرمسینگه، ۷۶ ساله، که شش بار نخستوزیر سریلانکا بوده، در سال ۲۰۲۲ و همزمان با بحران شدید مالی در این کشور به ریاستجمهوری رسید. وی پس از اعتراضات گسترده مردمی که به کنارهگیری گوتابایا راجاپاکسا منجر شد، قدرت را در دست گرفت.
این سیاستمدار که رهبری حزب «اتحاد ملی» (UNP) را بر عهده دارد، در انتخابات ریاستجمهوری سال گذشته با شکست مواجه شد و پس از آنکه آنورا کومارا دیسانایاکه، رهبر جناح چپ مارکسیستی، پیروز شد و ساجیت پرماداسا در جایگاه دوم قرار گرفت، به کسب رتبه سوم در انتخابات بسنده کرد.
ویکرمسینگه که از خانوادهای بانفوذ در عرصه سیاست و رسانه سریلانکا برخاسته، در سال ۱۹۷۸ و در ۲۹ سالگی توسط عمویش، رئیسجمهور وقت جونیوس جایواردنه، به عنوان جوانترین وزیر کابینه معرفی شد و از سال ۱۹۹۴ نیز رهبری حزب UNP را بر عهده گرفت.
رانیل ویکرمسینگه رئیسجمهور پیشین سریلانکا و نخستوزیر باسابقه این کشور، روز جمعه توسط اداره تحقیقات جنایی این کشور در کلمبو بازداشت شد.
