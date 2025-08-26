پیام عزیزی خواننده موسیقی مقامی کشورمان که چندی پیش هم به عنوان داور در برنامه تلویزیونی «محفل» حضور پیدا کرده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هم خوانی خود با سامی یوسف در حاشیه کنسرت این خواننده بین المللی از تلاش برای همکاری جدی با این هنرمند در کنسرت های آینده وی خبر داد.

وی افزود: من در کنسرت اخیر سامی یوسف که چندی پیش در استانبول برگزار شد، با دعوت او به عنوان مهمان ویژه حضور داشتم اما فارغ از جذابیت های کنسرت او به من لطف داشت و در در حاشیه کنسرت، قبل از شروع برنامه، قطعه «یا رسول الله مدینه» را که سال ۹۵ در آلبوم «برکت» با هم‌همخوانی کرده بودیم، دوباره خواندیم.

عزیزی ادامه داد: آنچه انجام شد فضای بسیار خوب و حال‌وهوای روح نوازی بود و هر دوی ما از دیدار یکدیگر واقعاً خوشحال شدیم و لذت بردیم. خواندن این آهنگ با هم نیز تجدید خاطره‌ای زیبا بود و از لحاظ درونی، حالِ خوب و آرامش عمیقی برایمان به ارمغان آورد.

این خواننده موسیقی مقامی درباره کیفیت برگزاری کنسرت سامی یوسف نیز گفت: حدوداً ۳۰ هزار نفر مخاطب این کنسرت که در سالن روباز «ینی‌کاپی» استانبول برگزار شد، بودند؛ اجرایی که واقعا کیفیت کم نظیری داشت. این در حالی است که تنظیم و آهنگسازی تمام قطعات کنسرت هم به عهده سامی یوسف بود. ضمن اینکه هشتاد نوازنده هم از کشورهای مختلف از جمله آلمان، اسپانیا، چین، ترکیه، ایران، مصر، فرانسه و دیگر کشورها نیز در اجرای برنامه همکاری داشتند که خود بر شکوه این رویداد افزوده بود.

عزیزی در پایان اظهار کرد: در پایان کنسرت نیز گفتم که ان‌شاءالله در کنسرت‌های پیشِ رو، بتوانیم در قالب یک اجرای مشترک روی صحنه، همکاری دیگری با یکدیگر داشته باشیم که خوشبختانه سامی یوسف نیز از این پیشنهاد استقبال کرد.