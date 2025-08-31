به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر یکشنبه در بازدید از مرکز حرفه آموزی روزانه دختران معلول بالای ۱۴ سال با حضور در کارگاه‌های مختلف آموزشی این مرکز، از نزدیک در جریان روند آموزش حرفه‌های مختلفی همچون خیاطی، نقاشی، نقاشی روی سفال، عروسک سازی، چرم دوزی و حصیربافی به مددجویان قرار گرفت.

کاظمی با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در این مرکز، قول مساعد داد تا پیگیری لازم برای تخصیص زمین به این مجموعه آموزشی و نیز جذب تسهیلات لازم برای تجهیز بهتر این مرکز، توسط معاون عمرانی و رئیس بهزیستی شهرستان انجام گیرد.

کاظمی در ادامه افزود: حمایت از ایجاد فرصت‌های آموزشی و اشتغال برای تمامی اقشار جامعه، به ویژه معلولان عزیز، یکی از اولویت‌های مهم دولت چهاردهم، دولت وفاق ملی است و ما هم به تبع آن در شهرستان دیلم، تلاش خود را برای رفع موانع و توسعه چنین مراکز ارزشمندی به کار خواهیم بست.