به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن رهنما صبح دوشنبه به مناسبت هفته دولت در جمع خبرنگاران از واکسیناسیون بیش از سه میلیون دام بومی و صنعتی بر علیه بیماری‌ها در یکسال اخیر خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای سال تا کنون در راستای مدیریت و پیشگیری از بیماری‌های دامی، ۲ میلیون ۴۵۱ هزار و۹۷ رأس علیه بیماری‌های استراتژیک و ۶۳۷ هزار و ۳۴۹ رأس دام علیه بیماری‌های غیر استراتژیک واکسینه شدند.

رهنما بیان کرد: در راستای مبارزه با بیماری‌های انگلی دام، بدن ۵۰۹ هزار و۳۲۷ رأس دام و همچنین یک میلیون و ۴۲۷ هزار و ۲۹ متر مربع جایگاه دام سمپاشی شد.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر افزود: عملکرد بسیار بالای مراقبتی در جمعیت دامی در یک سال گذشته به همراه رعایت الزامات واکسیناسیون، منجر به کاهش تعداد کانون‌های بیماری بویژه بیماری‌های استراتژیک شد.

وی اشاره کرد: درصد تحقق بالای ۹۵ درصد پیش بینی‌های یکسال گذشته در واکسیناسیون دام‌ها، تأثیری مثبت در راستای بهداشت و سلامت دام و همچنین کاهش موارد تب مالت انسانی را در استان به همراه داشته است.