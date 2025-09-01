به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، محمدعلی عباسی با تاکید بر اینکه تنیس روی میز ناشنوایان با یک سهمیه در هر بخش مردان و زنان در بازی های المپیک شرکت می کند، گفت: هدف این است که بهترین نتیجه ممکن را در بازی ها به دست بیاوریم اما قطعا با شرایطی که داریم، کسب هر نتیجه دلخواهی امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: به خاطر داشتن تنها یک نماینده مردان و زنان، در بخش تیمی بازی های المپیک شرکت نخواهیم داشت. در بخش دوبل هم قطعا حضور نداریم. بخش انفرادی تنها بخشی است که نمایندگان مان باید در آن حاضر شوند. نتیجه گیری در دیدارهای انفرادی هم سخت است. همینکه نسبت به همیشه یک مرحله صعود داشته باشیم، برای‌مان برد و موفقیت به حساب می آید.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز با یادآوری اینکه این رشته در ادوار گذشته بازی های المپیک صاحب مدالی نشده است، خاطرنشان کرد: در بازی های آسیایی مالزی صاحب عنوان سوم مشترک شدیم. این اولین مدالی بود که در این رشته به دست آمد. در واقع تنیس روی میز در مسیر رشد قرار گرفته است اما هنوز به مرحله ای نرسیده ایم که از آن انتظار مدال آوری در المپیک را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: اگر با تیم کامل در بازی های المپیک شرکت می کردیم، شرایط‌مان برای نتیجه گیری بهتر می شد اما از انجا که شانسی برای مدال آوری نداریم و همچنین با لحاظ کردن مسائل هزینه ای، تصمیم بر این شد که با حداقل نفرات در بازی ها حاضر شویم. از همین فرصت برای کسب تجربه های جدید و بهتر استفاده خواهیم کرد.

عباسی با یادآوری اینکه فرزاد چراغی و سما شهبازی پینگ پنگ بازان اعزامی به بازی های المپیک ناشنوایان هستند، گفت: رقابت های انتخابی تعیین کننده این نفرات بود. اردوی نخست را با حضور همین ۲ نفر در اردبیل برگزار کردیم اما در اردوی دوم از حضور ۲ پینگ پنگ باز دیگر در کنار این المپیکی ها استفاده کردیم. بنا داریم در اردوی سوم هم همین شرایط را داشته باشیم تا ورزشکاران المپیکی بتوانند در کنار حریف تمرینی، کار کنند. این اردو ۱۷ تا ۲۱ شهریور در تهران برگزار می شود.