وعده وزیر ورزش برای پرداخت پاداش مدال آوران آسیایی ناشنوا

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش همراه با سید محمد شروین اسبقیان معاون خود در توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای با حضور در محل فدراسیون ورزش های ناشنوایان، ضمن بازدید از اردوی در حال جریان تیم های اعزامی به بازی های المپیک ناشنوایان، با مسئولان فدراسیون دیدار و گفتگو داشت.

مصطفی نکولعل آزاد و علیرضا بسیح رئیس و دبیر فدراسیون همراه با علی رغبتی سرپرست کاروان اعزامی به بازی های المپیک ناشنوایان نیز در جریان این بازدید حضور داشتند.

در جریان بازدید وزیر ورزش از فدراسیون ورزش های ناشنوایان، نکولعل آزاد گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این فدراسیون که به طور حتم روی نتیجه گیری ورزشکاران تاثیرگذار خواهد بود، ارائه کرد. همچنین دکتر دنیامالی خبرهای خوبی برای ورزشکاران به ویژه ورزشکاران ناشنوا داشت ضمن اینکه بر حمایت قوی و همه جانبه از آنها در مسیر حضور در بازی های ۲۰۲۵ ژاپن تاکید داشت.

دکتر احمددنیا مالی در جریان بازدید از فدراسیون ورزش های ناشنوایان و تیم های اعزامی به المپیک ناشنوایان با تاکید بر اینکه از نگاه معرفتی باید به وزشکاران معلول، ناشنوا و نابینا توجه بیشتر داشته باشیم، خطاب به ملی پوشان ناشنوا گفت: شما ظرفیت زیادی دارید و برای اینکه این ظرفیت در آسیا و جهان نشان داده شود، به شما باید کمک کنیم. این توجه را از روز اول که وزیر ورزش شدم، به ورزش ناشنوایان داشتم، دارم و خواهم داشت.

وی تاکید کرد: هر اقدامی که به بهبود شرایط ورزش ناشنوایان کمک کند، انجام خواهیم داد. در بحث امکانات تمرینی، زیرساخت ها و مهمتر از آن وضعیت معیشتی و شرایط شغلی شما اقدامات و کمک های لازم را خواهیم داشت. در این زمینه الزام و وظیفه ای به گردن دولت است.

دکتر دنیامالی با اشاره به رایزنی هایی که با وزیر راه و شهرسازی برای کمک قهرمانان داشته است، خاطرنشان کرد: صحبت هایی با وزیر راه و شهرسازی برای اختصاص زمین به قهرمانان داشته ام. قرار شد لیستی از ورزشکاران با اولویت مدال آوران در آسیا برای آنها بفرستیم. فقط محدودیتی وجود دارد مبنی بر اینکه ملک و زمین نداشته باشد. این ورزشکاران برای دریافت زمین واجد شرایط می شوند.

وزیر ورزش همچنین با بیان اینکه به معاون خود اعلام کرده که شرایط لازم برای استفاده از زمین تختی توسط تیم ملی فوتبال ناشنوایان مهیا شود، گفت: عملکرد کاروان ایران در بازی های آسیایی ناشنوایان پیگیری می کردم. امیدوارم در المپیک ۲۰۲۵ هم ورزشکاران ناشنوا نام ایران را پرآوازه کنند.

وی با تاکید بر اینکه ناشنوایان جزو ورزشکارانی هستند که وقتی در میادین بودند، بهترین نتیجه را گرفته اند، تصریح کرد: پوشش فعالیت های ورزش ناشنوایان نسبت به قبل خیلی بهتر شده است اما باید وقت بیشتری گذاشت. قطعا یکسری کارها را هم ما باید انجام دهیم.

دکتردنیامالی با تاکید بر اینکه برای المپیک ناشنوایان ژاپن کاروان بزرگی داریم که نسبت به دوره گذشته ورزشکاران بیشتری دارد، از پیگیری برای پرداخت پاداش ورزشکاران ناشنوا در بازی های آسیایی خبر داد و گفت: گفتم هر چه زودتر پاداش بازی های آسیایی را به ورزشکاران ناشنوا اختصاص دهند تا قبل از اعزام به المپیک دست آنها را بگیرد.

وی گفت: ما را هم تیمی خود بدانید. تک تک بچه های ورزشکاران ناشنوا، توان یاب، نابینا و عادی را مانند فرزند خود می دانم و مانند امانت می بینم حتما کاستی داریم اما تلاش می کنیم. قدران صداقت و محکم بودن شما هستیم، امیدوارم از المپیک توکیو خبرهای خوبی از شما دریافت کنیم.

وزیر ورزش تاکید کرد: تمام تلاش این است که برای شما اسپانسیر قوی داشته باشیم. رشته های مختلفی دارید و باید اسپانسر قوی داشت. قرار است جلسه ای با وزیر کار و امور اجتماعی داشته باشیم و حتما بحث اسپانسرینگ ورزش ناشنوایان را مطرح می کنم.

دکتر دنیامالی در پایان صحبت هایش با تاکید بر اینکه حتما به لحاظ بودجه کمک هایی خواهیم داشت، اعزام کاروانی مرتب و در خورشان را مورد توجه قرار داد و خواستار تهیه لباس های مناسب و متحدالشکل برای ورزشکاران اعزامی شد.