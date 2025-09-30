۱۸۰۰ ناشنوا در گلستان در انتظار دریافت سمعک؛ محدودیت واردات چالش اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه فتحی به مناسبت روز جهانی ناشنوایان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این روز فرصتی برای توجه بیشتر به مشکلات و نیازهای جامعه ناشنوایان استان است.
وی گفت: ناشنوایان ما با مشکلات متعددی مواجهاند که باید بیش از پیش درک و حمایت شوند.
فتحی اظهار کرد: در حال حاضر استان گلستان دارای حدود ۶۰ هزار معلول است که تعداد قابل توجهی از آنها ناشنوا یا کمشنوا هستند.
وی یادآور شد: بهزیستی استان ۵ مرکز تخصصی خانواده و کودک ناشنوا دارد که خدمات متنوعی از جمله مستمری، حق پرستاری، حمایتهای تحصیلی، مسکن و اشتغال به این افراد ارائه میدهند. همچنین در سالهای اخیر چهار هزار سمعک توزیع شده و هزینه کاشت حلزون برای ۱۴۳ نفر پرداخت شده است.
معاون توانبخشی بهزیستی گلستان از وجود بیش از هزار و ۸۰۰ نفر در صف انتظار دریافت سمعک خبر داد و محدودیتهای واردات این دستگاهها را چالش بزرگ دانست.
وی گفت: سمعکهای موجود وارداتی هستند و به دلیل مراحل پیچیده گمرکی و افزایش قیمتها، تأمین آنها با مشکلات جدی مواجه شده است.
به گفته فتحی قیمت هر سمعک بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون ریال است که با توجه به تورم و نرخ ارز، هزینهها روز به روز افزایش پیدا می کند.
فتحی افزود: اولویت دریافت سمعک با نوزادان و کودکان است و تلاش میشود با هماهنگیهای لازم این اولویتها رعایت شود، اما تأمین اعتبارات کافی همچنان بزرگترین مانع است.
وی همچنین از حمایت خیرین استان برای کمک به تأمین نیازهای ناشنوایان دعوت کرد و گفت: امیدواریم با توسعه تولید داخلی سمعک، مشکلات ناشنوایان به تدریج رفع شود.
معاون توانبخشی بهزیستی گلستان تأکید کرد: ادامه پیگیریهای جدی با مسئولان کشوری و همکاری با سازمانهای مرتبط برای حل مشکل تأمین سمعک در دستور کار است.
نظر شما