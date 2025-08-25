به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، زندگی روزمره ما، چه با فعالیتهای ورزشی و چه با کارهای معمولی مانند تایپ کردن یا راه رفتن، همواره میتواند فشارهایی به مفاصل و بافتهای بدن وارد کند. گاهی این فشارها باعث بروز آسیبهای جدی میشوند که نیاز به درمانهای تخصصی دارند. سه مورد از شایعترین مشکلات ارتوپدی که بسیاری از بیماران با آنها مواجه میشوند عبارتند از: پارگی مینیسک، پارگی رباط صلیبی و سندروم تونل کارپ.
در این مقاله، با زبان ساده و به دور از اصطلاحات پیچیده، این سه مشکل مهم را بررسی میکنیم. همچنین توضیح میدهیم که علائم، علل، روشهای درمان و نکات مراقبتی مربوط به هر کدام چیست و چه زمانی باید به پزشک متخصص، مانند دکتر امیر برزنونی، فوق تخصص جراحیهای لگن و هیپ، مراجعه کرد.
پارگی مینیسک چیست؟
درون مفصل زانو، دو بافت نیمدایرهایشکل غضروفی به نام مینیسک وجود دارد که نقش ضربهگیر را دارند. این مینیسکها از استخوانها محافظت میکنند و به پایداری زانو کمک میکنند. پارگی مینیسک زمانی اتفاق میافتد که یکی از این غضروفها در اثر فشار زیاد یا چرخش ناگهانی زانو دچار آسیب شود.
علائم پارگی مینیسک
درد در قسمت داخلی یا خارجی زانو
احساس قفلشدن یا گیر کردن زانو هنگام حرکت
تورم تدریجی زانو
ناتوانی در صاف کردن کامل پا
علل رایج:
پیچخوردگی ناگهانی زانو در ورزش
نشستن در حالت نامناسب برای مدت طولانی
افزایش سن و فرسایش طبیعی غضروفها
روشهای درمان پارگی منیسک
در موارد خفیف، استراحت، مصرف دارو و فیزیوتراپی میتواند کمککننده باشد. اما در موارد شدیدتر، بهویژه زمانی که تکهای از مینیسک جدا شده باشد، جراحی آرتروسکوپی (جراحی کمتهاجمی) پیشنهاد میشود.
پارگی رباط صلیبی چیست؟
پارگی رباط صلیبی یکی دیگر از آسیبهای شایع زانو است، بهویژه در میان ورزشکاران. رباط صلیبی قدامی (ACL) در مرکز زانو قرار دارد و وظیفهی پایداری جلو به عقب زانو را بر عهده دارد. پارگی این رباط میتواند باعث ناپایداری شدید مفصل و اختلال در راه رفتن شود.
علائم پارگی رباط صلیبی:
شنیدن صدای “پاپ” در لحظهی آسیب
تورم سریع زانو (در عرض چند ساعت)
درد زیاد و ناتوانی در ایستادن یا راه رفتن
احساس شلی یا ناپایداری مفصل
علل رایج:
توقف یا تغییر جهت ناگهانی در حین دویدن
پرش و فرود آمدن نادرست
تصادف یا برخورد مستقیم به زانو
روشهای درمان پارگی رباط صلیبی
در افراد مسن یا کسانی که فعالیت ورزشی شدید ندارند، درمان غیرجراحی شامل فیزیوتراپی و بریس ممکن است کافی باشد. اما در افراد جوان و ورزشکار، معمولاً جراحی بازسازی رباط صلیبی با استفاده از گرافت تاندون توصیه میشود.
دکتر امیر برزنونی با تجربه فراوان در تشخیص و درمان آسیبهای زانو، میتواند بهترین روش درمانی متناسب با شرایط هر بیمار را پیشنهاد دهد.
سندروم تونل کارپ چیست؟
سندروم تونل کارپ نوعی فشردگی عصب مدیان در ناحیه مچ دست است که باعث بیحسی، گزگز و درد در انگشتان دست (بهویژه انگشت شست، اشاره و میانی) میشود. این مشکل بیشتر در افرادی دیده میشود که فعالیتهای تکراری با دست انجام میدهند، مثل تایپیستها، کارگران خط تولید یا افرادی که زیاد با گوشی کار میکنند.
علائم سندروم تونل کارپ:
گزگز یا بیحسی در انگشتان
احساس درد در شبها یا هنگام صبح
ضعف در گرفتن اشیاء
افتادن اجسام از دست
علل رایج:
حرکات تکراری مچ دست
بیماریهایی مانند دیابت یا کمکاری تیروئید
بارداری (به دلیل افزایش مایعات بدن)
عوامل ژنتیکی و ارثی
روشهای درمان سندروم تونل کارپ
در مراحل اولیه، استفاده از مچبند، اصلاح وضعیت کار، و داروهای ضدالتهاب میتواند مؤثر باشد. در صورت پیشرفت بیماری، جراحی آزادسازی تونل کارپ برای کاهش فشار روی عصب مدیان انجام میشود.
تشخیص دقیق، کلید موفقیت در درمان
تشخیص درست آسیب سندروم تونل کارپ یکی از مهمترین مراحل در درمان موفق این مشکلات است. استفاده از MRI، تستهای عصبی، معاینه فیزیکی دقیق و بررسی سابقهی پزشکی بیمار به پزشک کمک میکند تا بهترین مسیر درمان را انتخاب کند.
دکتر امیر برزنونی با استفاده از روشهای تشخیصی پیشرفته و تجربهی گسترده در درمان انواع آسیبهای زانو و دست، یکی از پزشکان قابلاعتماد در این حوزه است.
تفاوت درمان جراحی و غیرجراحی
بسته به شدت آسیب، سن بیمار، سبک زندگی و انتظارات فرد، پزشک ممکن است یکی از دو مسیر جراحی یا درمان غیرجراحی را پیشنهاد دهد:
درمان غیرجراحی شامل:
استراحت، یخدرمانی، و استفاده از بریس
داروهای ضد التهاب
فیزیوتراپی و تمرینات تقویتی
تغییر سبک زندگی و اجتناب از فعالیتهای مضر
درمان جراحی:
جراحی آرتروسکوپی برای پارگی مینیسک
بازسازی رباط صلیبی با گرافت
آزادسازی عصب در سندروم تونل کارپ
جراحیها معمولاً زمانی توصیه میشوند که درمانهای غیرجراحی پاسخگو نباشند یا آسیب آنقدر شدید باشد که بدون مداخلهی جراحی، بهبودی حاصل نشود.
نقش توانبخشی و فیزیوتراپی
بعد از هر گونه درمان، چه جراحی و چه غیرجراحی، فیزیوتراپی نقش بسیار مهمی در بازگشت توان حرکتی و کاهش درد ایفا میکند. برنامههای تمرینی خاص، آموزش حرکات صحیح، و تقویت عضلات اطراف مفصل از جمله اهداف اصلی فیزیوتراپی هستند.
چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنیم؟
اگر با علائمی مثل درد مداوم، بیحسی، ناتوانی در حرکت، یا تورم مواجه شدید و این علائم طی چند روز بهبود نیافت، وقت آن رسیده که با یک متخصص ارتوپدی مشورت کنید.
تعلل در درمان میتواند باعث پیشرفت آسیب، تحلیل عضلات، و حتی ناتوانی دائمی شود.
سخن پایانی
زندگی با دردهای مفصلی یا عصبی، نهتنها فعالیتهای روزمره را مختل میکند، بلکه بر کیفیت کلی زندگی تأثیر منفی میگذارد. شناخت زودهنگام مشکلاتی مثل پارگی مینیسک، پارگی رباط صلیبی و سندروم تونل کارپ، و پیگیری درمان تحت نظر پزشک متخصص، بهترین راهکار برای جلوگیری از آسیبهای بیشتر است.
با توجه به اهمیت تشخیص و انتخاب روش درمان مناسب، مراجعه به پزشک باتجربه و قابلاعتماد بسیار حیاتی است. دکتر امیر برزنونی با دانش تخصصی و تجربهی بالای خود در زمینهی جراحیهای ارتوپدی، میتواند نقش مهمی در بهبود سلامت مفاصل شما داشته باشد.
