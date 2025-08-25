محورهای سخنرانی بن فرحان در نشست سازمان همکاری اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان در سخنانی در بیست و یکمین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده تاکید کرد: ملت فلسطین امروز در معرض شنیع ترین نسل کشی به علت حملات مداوم اسرائیل قرار دارند.

وی با اشاره به نقض آشکار و بی سابقه قانون بین المللی از سوی رژیم صهیونیستی گفت: سکوت جهانیان در قبال این جنایات اوضاع را بغرنج تر کرده و صلح و امنیت منطقه و دنیا را با تهدید روبرو می کند.

بن فرحان از جامعه جهانی خواست که در راستای پایان دادن به جنایات اشغالگران و ممانعت از سیاست های رژیم صهیونیستی برای اشغال شهر غزه و طرح های شهرک سازی حرکت کند.

وزیر خارجه عربستان تاکید کرد: این اقدامات، روند صلح را با مانع روبرو می کند و تنش منطقه ای و بین المللی را تشدید می کند.

بن فرحان بر موضع ثابت عربستان در قبال مساله فلسطین تاکید و اعلام کرد که ریاض حامی کامل حق فلسطینی ها برای تشکیل کشو مستقل فلسطین بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی است.

وی راهکار دودولتی را گزینه عادلانه برای تحق ثبات قلمداد کرد.

فیصل بن فرحان همچنین اعلام کرد: تداوم ارتکاب جنایات علیه غیرنظامیان و مجازات گریزی اسرائیل، امنیت و صلح بین المللی را به خطر می اندازد.

وی گفت: کشورهایی که در محکوم کردن جنایات اسرائیل تردید دارند، باید در موضع خود تجدیدنظر کنند. شمار کشورهایی که تصمیم به رسمیت شناختن کشور فلسطین گرفته اند در حال افزایش است و این نمایانگر باور جامعه جهانی به عادلانه بودن مساله فلسطین است.

وزیر خارجه عربستان همچنین بر ضرورت تضمین ارسال کمکهای بشردوستانه به شکل فوری تاکید کرد.