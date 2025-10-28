بن فرحان: موضع ریاض در قبال فلسطین ثابت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، محمد مصطفی، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین در ریاض با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان دیدار و درباره آخرین تحولات سیاسی و هماهنگی مواضع مشترک گفتگو کرد و تحولات وضعیت فلسطین را به اطلاع وی رساند.

محمد مصطفی بر اهمیت تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای توقف جنگ و عدم اجازه ازسرگیری آن در نوار غزه، ورود کمک‌های بشردوستانه و امدادی برای پاسخ به نیازهای فوری، آمادگی برای بازسازی نوار غزه، پایان دادن به اشغالگری اسرائیل در این باریکه، یکپارچگی نهادها میان کرانه باختری و نوار غزه تحت قدرت، دولت و سلاح واحد تاکید کرد.

وی همچنین مواضع عربستان در حمایت از ملت فلسطین در تمامی زمینه‌ها را ستود.

دو طرف همچنین بر اهمیت تداوم اقدامات ائتلاف جهانی برای اجرای راه حل دودولتی در راستای پیگیری اقدامات عملی برای اجرای بیانیه نیویورک به منظور پایان دادن به اشغالگری، تشکیل کشور فلسطین و دستیابی ملت فلسطین به حقوق مشروع خود در آزادی و استقلال تاکید کردند.

از طرفی دیگر وزیر خارجه عربستان بر موضع ثابت ریاض در حمایت از حقوق ملت فلسطین در آزادی و پایان اشغالگری و تشکیل کشور مستقل تاکید کرد.