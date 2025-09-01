جدیدترین موضع گیری بن سلمان درباره فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان امروز دوشنبه با حسین الشیخ، معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین درباره تازه‌ترین تحولات در صحنه فلسطین گفتگو و بر تداوم هماهنگی میان دو طرف برای مقابله با چالش‌های کنونی تأکید کرد.

در این دیدار که در دفتر ولیعهد عربستان در ریاض انجام شد، تحولات فلسطین و تلاش‌های صورت گرفته در راستای حمایت از مسئله فلسطین و منافع ملت فلسطین مورد بررسی قرار گرفت.

حسین الشیخ از مواضع ثابت عربستان و تلاش‌های گسترده آن در حمایت از ملت فلسطین و آرمان عادلانه‌اش در تمامی سطوح تمجید و قدردانی کرد.

محمد بن سلمان در این دیدار بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین و حمایت از تلاش‌هایی که برای موفقیت کنفرانس بین‌المللی صلح در جریان است، (این کنفرانس قرار است در تاریخ ۲۲ سپتامبر در نیویورک برگزار شود) تاکید کرد.

دو طرف همچنین موضوع ممانعت از صدور ویزا برای هیئت فلسطینی جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل را بررسی کردند.

در این دیدار، اوضاع خطرناک در کرانه باختری و شهر قدس از جمله مساله شهرک‌سازی، خشونت شهرک‌نشینان، و توقیف درآمدهای مالیاتی حکومت فلسطینی مورد بحث قرار گرفت.

در مورد اوضاع در نوار غزه، دو طرف تأکید کردند که اولویت با برقراری فوری آتش‌بس، ورود کمک‌های انسان دوستانه، واگذاری مسئولیت اداره نوار غزه به حکومت فلسطینی و پیوند آن با کرانه باختری، خروج کامل اسرائیل از نوار غزه و بازسازی این منطقه با حمایت کشورهای عربی و جامعه جهانی است.